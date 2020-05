Lebhafte Erinnerungen an das Kriegsende

An das Ende des Krieges hat er noch lebhafte Erinnerungen. „Wir saßen in einem Keller, um uns vor Bomben zu schützen, da blickte plötzlich ein russischer Soldat beim Fenster herein. Ich glaube, er grinste.“ Die Erinnerungen an den 8. Mai? „Manche haben gesagt, gut, dass der Hitler den Krieg verloren hat, sonst wären wir jetzt erschossen worden. Andere haben gesagt, wenn er gewonnen hätte, wären wir auch erschossen geworden.“