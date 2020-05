Die nach dem Startschuss am 1. Mai auch eine Bewerbs-Perspektive haben. Allerdings: Alle nicht. So ist laut den aktuellen Bestimmungen das Doppel (außer Personen im Wohnungsverbund) nach wie vor nicht erlaubt. Vorerst werden die Begegnungen nur mit Einzel ausgetragen. Hier wird aber bereits an einer Petition an die Ministerien gearbeitet. Geduld brauchen auch die Senioren ab 55 Jahren: Da sie zur Risikogruppe zählen, fällt hier der Startschuss erst im August.