Die Tinte ist trocken! Andreas Reisinger ist neuer Trainer beim Stadtligisten SV Wienerberg 1921, der sich vergangene Woche von Langzeit-Coach Claus Schönberger getrennt hatte. „Ich hoffe, dass ich mit meiner Erfahrung den Verein rasch wieder in die obere Tabellenregion bringen kann“, sagte der zehnfache ÖFB-Teamspieler, der sein vorrangiges Ziel in der „Entwicklung junger Spieler“ sieht. Und dass der 56-jährige Wiener, der am 18. Mai erstmals als Wienerberger Feldherr auf dem Platz stehen wird, ein gutes Händchen für aufstrebende Kicker hat, konnte er schon bei den Rapid Amateuren, dem Sportclub oder der Viktoria unter Beweis stellen. Auch den Posten des Co-Trainers konnten die Favoritner hochkarätig besetzen. Der 14-fache slowenische Teamspieler Mitja Mörec, zwischen 2002 und 2007 bei Sturm Graz unter Vertrag, wird „Reiserl“ mit Rat und Tat zur Seite stehen.



Indes musste gestern Trainer Wolfgang „Bulle“ Prochaska bei Liga-Rivale Mannswörth trotz zwei erfolgreichen Spielzeiten (Rang vier und zehn) seine Koffer packen. „Ich war anfangs perplex. Aber der Klub möchte einen Neustart machen. Und das respektiere ich auch!“