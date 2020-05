Die Trainingseinheiten sollen weitgehend auf dem Bayern-Campus in München stattfinden, aber auch in der Allianz Arena. Trainer, Team und Betreuerstab werden in der Woche bis zum ersten Spiel am Sonntag, 17. Mai (18 Uhr), auswärts gegen Union Berlin im gewohnten Mannschaftshotel wohnen. Die Bayern führen die Tabelle nach 25 von 34 Runden mit vier Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund an.