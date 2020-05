Für die Klausuren werden an der Uni Klagenfurt ab 11. Mai fünf Hörsäle und der USI-Komplex herangezogen. Der Sitzabstand wird groß sein. Bei der Test-Klausur traten am Montag 67 Hochschüler an. „Die Prüfung hat eineinhalb Stunden gedauert, alle waren sehr diszipliniert“, lobt Uni-Sprecherin Annegret Landes. In den Hörsälen A und B saßen 60 Studenten, normal haben dort insgesamt 860 Platz. Bei der Prüfung im Hörsaal I waren sieben Studenten, sonst passen 160 hinein. Mündliche Prüfungen werden online abgehalten. „Jeder Student kann in diesem Semester seine Prüfungen absolvieren“, verspricht Landes. Lesesäle bleiben aber weiter zu.