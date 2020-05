„Es ist ein starkes Signal, wenn ein Unternehmen wie Coca-Cola gerade in einer Zeit, wo uns alle die Coronakrise besonders hart trifft, vorausgeht und zu unserem Team steht“, meinte Bernhard Neuhold, der Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH, in einer Verbandsaussendung. „Die Loyalität eines Partners erkennt man in besonders herausfordernden Zeiten.“