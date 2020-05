Wiener begeistert Szene online mit Club-Tagebuch

Die Unsicherheit in der Wiener Clubszene ist spürbar. VieleVeranstalter und Chefs bangen und um ihre Existenz. Christian Edy ist in Szene-Kreisen Wiens bekannt. Aktuell betreut er die Hotspots Pratersauna und VIEiPEE, wobei er den Usern auf Facebook Einblicke in seinen Alltag und seine Gedanken über die Situation gibt.