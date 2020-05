Ziel sei es, Ende kommender Woche mit dem Mannschaftstraining zu beginnen. In diesem Fall wäre ein Neustart in drei Wochen mit dem ÖFB-Cup-Finale in Klagenfurt zwischen Titelverteidiger Red Bull Salzburg und Erstligist Austria Lustenau möglich. „Nach dem Gespräch heute bin ich sehr zuversichtlich“, meinte Ebenbauer. Dieses soll, so von der Politik alles abgesegnet wird, rund um das Pfingstwochenende - also am Freitag, 29. Mai, Samstag, 30. Mai, Sonntag, 31. Mai oder Mittwoch, 3. Juni über die Bühne gehen.