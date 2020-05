Erfolg für unsere Ermittler! Denn drei im Dezember in Brunn am Gebirge (NÖ) auf frischer Tat ertappte Diebe entpuppten sich als sprichwörtliche schwere Jungs. Die Männer haben gemeinsam mit vier Landsleuten aus Ungarn im Burgenland, in Niederösterreich, in Wien, Tirol und der Steiermark etliche Einbrüche in Supermärkten verübt. Auch die Namen der Komplizen sind bekannt.