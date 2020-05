Binnen kürzester Zeit „alles wirklich gut“ organisiert

Die einzelnen EU-Staaten haben in den vergangenen Wochen nicht nur eigene Staatsbürger, sondern auch Bürger anderer Mitgliedstaaten mit Sonderflügen zurück auf das europäische Festland befördert. Im Fall der beiden Steirer war es eine von Luxemburg gecharterte Maschine, in der sie Platz fanden. Binnen kürzester Zeit sei „alles wirklich gut“ organisiert worden, berichtete Bödendorfer. Zumindest acht verschiedene Nationen hätten sich in dem mit 170 Personen besetzten Flieger befunden. Nach der Landung in Luxemburg wurde das Ehepaar am Mittwoch von Botschaftsmitarbeitern empfangen und mit einem Bus an die deutsche Grenze gebracht. Von dort ging es weiter nach Koblenz, wo Eva und Herbert Bödendorfer einen ICE bestiegen und per Zug über Wien zurück in die Steiermark gelangten. Am Donnerstag mähte der pensionierte Lehrer und Fotograf in seinem Garten im Bezirk Leibnitz bereits den Rasen.