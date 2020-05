Beim Einbruch in einen Supermarkt in Brunn am Gebirge klickten die Handschellen für drei Ungarn. „Dann stellte sich heraus, dass uns große Fische ins Netz gegangen waren“, so ein Polizeisprecher. Insgesamt bestand die Bande aus sieben Personen: „Fünf Männer und zwei Frauen im Alter von 28 bis 54 Jahren waren bei uns in Niederösterreich, im Burgenland in Wien, Tirol und der Steiermark aktiv.