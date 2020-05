Am Montag rückten bundesweit rund 2300 Männer und Frauen in 13 Milizkompanien, darunter drei NÖ-Einheiten, zum Corona-Einsatz ein. Zu Beginn wartet eine zwei- bis dreiwöchige Ausbildung. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Heeresministerin Klaudia Tanner statteten nun der in Mautern stationierten Jägerkompanie Tulln einen Besuch ab und bedankten sich für die großartige Einsatzbereitschaft der Soldaten.