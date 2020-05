In Valencia hat das spanische Militär am Donnerstag ein Pilotprojekt gestartet, mit dem man die Ausbreitung des Coronavirus weiter einschränken möchte. Der Roboter „tEODor“, der eigentlich für Entschärfungsaufgaben entwickelt wurde, soll nun Oberflächen in öffentlichen Gebäuden mittels UV-Strahlung desinfizieren.