Die deutsche Fußball-Bundesliga setzt ihre Saison mit der 26. Runde ohne Partie am Freitagabend fort. Am Samstag, 16. Mai, finden fünf Spiele um 15.30 Uhr statt, darunter der Revierderby-Kracher zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04. Am Samstagabend um 18.30 Uhr treffen dann Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach aufeinander, gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag bekannt.