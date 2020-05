Jährlich erhalten die Kommunen in Salzburg knapp 25 Millionen aus dem Gemeindeausgleichsfonds. Wegen der derzeit prekären finanziellen Situation schüttet das Land nochmals 30 Millionen aus. Die erste Auszahlung erfolgt im Mai. „Die Gemeinden sind ziemlich in der Not. Wir lassen sie nicht im Stich“, sagte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Salzburg.