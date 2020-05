Megaerfolg

1984 dann kam der Erfolg, der Wonder unsterblich machen sollte: Für die Komödie „Die Frau in Rot“ macht er eine Liebeserklärung per Telefon: „Ich habe dich nur mal angerufen, um dir zu sagen, dass ich dich liebe... Und das meine ich aus der Tiefe meines Herzens.“ Klingt ein bisschen schnulzig, hört sich auf Englisch aber so viel besser an: „I Just Called To Say I Love You“. Ein Jahr darauf wurde der Welthit sogar mit dem Oscar ausgezeichnet.