„Wenn man ein Ziel hat, ist keine Zeit verschwendet“

Im vergangenen Winter war er nicht konkurrenzfähig gewesen und hatte zum ersten Mal in diesem Jahrtausend auch die Teilnahme an der Vierschanzentournee verpasst. Doch über ein Karriereende denkt Kasai auch in sportlich schwierigen Zeit nicht nach. „Wenn man ein Ziel hat, ist keine Zeit verschwendet. Ich werde weiterkämpfen“, erklärte Kasai zuletzt.