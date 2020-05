Auch schrittweises Öffnen der Grenzen ein Thema

Ein weiteres Thema zwischen den acht Regierungschefs war das schrittweise Öffnen der Grenzen „zwischen all den Ländern, die gut durch diese Krise gekommen sind und niedrige Neuinfizierten-Zahlen haben“, berichtete Kurz weiter. Österreich habe das Interesse, die Grenzen etwa zu Deutschland und Tschechien herunterzufahren. „Ich hoffe auch, dass wir zu einer Lösung mit unseren Nachbarn kommen, dort wo es sicher ist“, sagte er offenbar in Anspielung auf die diesbezügliche Zurückhaltung in Deutschland.