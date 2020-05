Als „Faschist“ beschimpft

Die Reaktionen auf seine Aussagen waren aber alles andere, als die der höflichen Fans in Wimbledon. Stattdessen wird er von einem User „Faschist“ gennant, als er dem konservativen Blatt „ABC“ gegenüber die Corona-Maßnahmen der Regierung kritisiert. Denn Nadal erachtet die Zentralisations-Entscheidungen der spanischen Mitte-Links-Regierung als falsch. Er behauptet, dass man in Madrid keine Ahnung davon habe, was auf den Balearen geschehe (wo es kaum Corona-Fälle gibt).