„Sah es im März noch ganz nach Zusperren aus, hat sich die Lage inzwischen schlagartig geändert“, blickt Ban mit großer Zuversicht in die Zukunft des Stadtvereins. Trotz Pandemie. „Die Unterstützung von Stadt, Land und Bund sind eine große Hilfe.“ So läuft schon die Plaung für die neue Saison, in der die Oilers entweder weiter Kärntner Liga oder vielleicht doch in einer heimischen dritten Liga, die der österreichische Verband (ÖEHV) zu beleben versucht.