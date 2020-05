Frauen trifft Corona-Krise besonders hart

Eine Tatsache, die sich auch in einer von den SPÖ-Frauen in Auftrag gegebenen Studie zur Situation von Frauen am Arbeitsmarkt, für die 1000 Frauen zwischen 15 und 65 Jahren befragt wurden, wiederspiegelt. 86 Prozent der Befragten gaben an, dass Frauen den Hauptteil der Belastungen in der derzeitigen Situation tragen. Bei den Alleinerziehenden waren es sogar 93 Prozent. Sie spüren die Mehrfachbelastungen im Moment besonders: Beruf, Haushalt, Kindererziehung. Eine gerechte Teilung zwischen Partnern bei den Aufgaben gibt es beim vier von zehn Befragten nicht.