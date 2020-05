Am 15. Mai öffnen die Schulen wieder ihre Tore. Für viele überforderte Eltern längst überfällig, für andere wegen der Corona-Gefahr zu riskant und die paar Wochen bis zu den Sommerferien nicht wert. Wiens Bildungsdirektor Heinrich Himmer sieht in der Öffnung viele Möglichkeiten für die Schüler, „einen guten Abschluss“ zu finden. Im krone.tv-Interview mit Katia Wagner erklärt er, wie der Schulalltag in den letzten Wochen bis zum Sommer aussehen soll, wie man mit möglichen Infektionen in den Klassenzimmern umgehen werde und warum er gegen ein Durchfallen im heurigen Schuljahr ist.