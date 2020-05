„Die Europäische Einigung ist die beste Idee, die wir je hatten“, kommentiert Bundespräsident Alexander Van der Bellen den Beitritt zur EU vor 25 Jahren. Bei einer Jubiläumsfeier am Donnerstag kam er nicht umhin, die jüngste „Erosion des Einigkeitsgedankens“, zuletzt infolge der Corona-Krise, zu thematisieren - und er warnte eindringlich: „Es wäre ein unverzeihlicher Fehler, in die Kleinstaaterei zurückzufallen.“ Nur gemeinsam könne man „zu so etwas wie einer Welt-Relevanz und Weltpolitikfähigkeit finden“.