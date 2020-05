Schon am Parkplatz des Baumarkts in Krems fiel der Autolenker am Mittwochnachmittag gleich mehreren Passanten auf. Zunächst versuchte der 37-Jährige nämlich, die 14 Pakete mit den etwa vier Meter langen Holzbalken im Kofferraum seines Kombis zu verstauen. Als er bemerkte, dass er sich mit der Länge der Balken etwas verschätzt hatte, musste wohl eine andere Lösung her.