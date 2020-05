Auch Kylie Jenner liebt es, sich im gleichen Outfit wie ihre Tochter Stormi zu präsentieren. Egal ob im Urlaub oder daheim: Es scheint fast so, als habe die 22-Jährige jeden ihrer Looks in Kindergröße für ihre Tochter daheim. Auf Instagram gab sie zu, diesen Partnerlook einfach zu lieben. „Ich hoffe, sie will für immer passend zu mir angezogen zu sein“, so die Jüngste des Kardashian-Klans.