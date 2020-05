„Mitarbeiter am Arbeitsplatz stärker gefährdet“

Nur die Hälfte der am regulären Arbeitsplatz Tätigen fühlt sich in der Krise rechtzeitig durch ihren Arbeitgeber informiert. Bei jenen, die zu Hause arbeiten, sagen dies 62 Prozent. Einwiller räumt ein, dass Mitarbeiter, die nicht ständig am Computer sitzen, schwerer zu erreichen sind. „Aber gerade in so einer kritischen Zeit wie jetzt ist es von großer Wichtigkeit, die Kommunikation mit den Beschäftigten, die an der Front arbeiten, zu optimieren. Denn sie sind nicht nur selbst stärker gefährdet als diejenigen im Home-Office; sie müssen zusätzlich auch noch auf die Sicherheit von anderen achten.“