Strandbar Herrmann eröffnet erste Online-Beach-Bar

„Wir freuen uns auf den gemeinsamen Online-Event, ich bin schon gespannt wie unsere DJs zusammenpassen werden und was für Videos die Zuschauer schicken werden“, sagt Rudi Konar von der Strandbar Herrmann. Da heuer Urlaub in Österreich angesagt ist, „empfehlen wir einen Besuch der Strandbars in Linz, Bregenz und Wien“, so Konar weiter. „Urlaubsstimmung gibt es nicht nur am Meer, sondern auch am Donaukanal, an der Donau und am Bodensee!“