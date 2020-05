„Früher hieß Niederösterreich ,Österreich unter der Enns‘“, erzählte Adler Rod Elbahn, während er mit Martin auf dem Rücken über dem höchsten Berg des Bundeslandes, dem Schneeberg, mit dem Wind um die Wette sauste. Martin hielt sich am Federkleid des Adlers fest, und gemeinsam lauschten sie ihrem eigenen Echo: „Im Rauschen deiner Wälder, in deiner Berge Glanz“, krächzte der Adler die Landeshymne, bevor sie in St. Pölten zum Anflug ansetzten. Erst seit 1986 ist es Landeshauptstadt, aber bereits 1159 erhielt die Siedlung das Stadtrecht. „Somit besitzt St. Pölten das älteste erhaltene Stadtrecht Österreichs“, so Rod Elbahn.