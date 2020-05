Mamas sind Vorbilder in allen Lebenslagen

Obwohl die Königinnen und Prinzessinnen tagein tagaus ein dichtes Programm an royalen Verpflichtungen zu erledigen haben, sind sie da, wenn der Nachwuchs sie braucht, und lassen sich schon mal für eine Veranstaltung entschuldigen. Die neue Generation der adeligen Mütter gibt ihre Kinder nicht mehr nur in die Obhut von Nannys. Sie spielen eine große Rolle in der Entwicklung der kleinen Monarchen und sind Vorbilder in Sachen Bodenständigkeit, Mitgefühl, Ehrgeiz, Umweltschutz, Sport und Styling.