Junge ÖVP erstellt Gedenk-Toolbox für Jugendliche

In den vergangenen Jahren hat die Junge ÖVP mit verschiedensten Veranstaltungen und Aktionen, wie einer Gedenkreise nach Israel, Fahrten nach Auschwitz-Birkenau sowie ins KZ Mauthausen, der Teilnahme an der Internationalen Gedenk- und Befreiungsfeier des KZ Mauthausen und der Veröffentlichung einer Gedenk-Toolbox einen starken Fokus im Bereich „Gedenken“ gesetzt. Letztere wurde nun neu aufgelegt und soll vor allem die Möglichkeit bieten, sich in Orts- und Bezirksgruppen intensiv mit dem Thema Gedenken zu beschäftigen. Sie inkludiert eine Liste an Gedenkstätten der jeweiligen Region, eine Übersicht über die Chronologie der österreichischen Geschichte der letzten Jahrzehnte, eine Sammlung an Film- sowie Buchvorschlägen, Briefe von Zeitzeugen und vieles mehr.