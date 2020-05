Auch wenn die Maturaprüfungen bald über die Bühne gehen werden, ist es nicht möglich, das Medizin-Aufnahmeverfahren wie geplant am 3. Juni abzuhalten, hieß es. Der neue Termin wird entweder am 14. August oder in der letzten Septemberwoche festgesetzt, so Faßmann. Damit bleibe genug Zeit, um Standorte anzumieten und so die Abstandsregeln einzuhalten.