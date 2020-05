Nach dem grünen Licht der Politik für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der 1. und 2. deutschen Fußball-Bundesliga visiert die Liga den 15. Mai als Datum für die Fortsetzung an. Das DFL-Konzept zur Hygiene sei laut Hoeneß „fantastisch“. „Unsere Politik hätte sich sonst gar nicht mit dem Thema beschäftigt. Dass es ein Restrisiko gibt, das ist unbestritten. Aber nach menschlichem Ermessen wurde alles getan, um das Risiko so zu minimieren, dass man es eingehen kann.“