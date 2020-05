Der 25-Jährige wollte am 23. Februar in Brunswick nur eine Runde laufen gehen - so wie der sportliche Mann dies regelmäßig machte. In dem Handyvideo von der Tat sieht man, dass er auf einen stehenden Pick-up zuläuft und an diesem vorbeilaufen will. Ein Mann, der aus dem Wagen gestiegen war, verhinderte das - Arbery wurde schließlich in ein Handgemenge verwickelt, an dessen Ende er blutend auf der Fahrbahn zusammenbricht.