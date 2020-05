In der Nacht auf den 3. Mai wurden in Eugendorf acht chinesische Seidenhühner und Zwergseidenhühner gestohlen. Das private Gehege, in dem sich insgesamt 18 Hühner befanden, war zu diesem Zeitpunkt nicht versperrt. Ein Huhn wurde vor dem Gehege tot aufgefunden. Es entstand ein Schaden im Wert von rund 400 Euro.