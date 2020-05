„Aus der Kärntner Heidelbeere ist nun die Kärntner Fruchtwelt geworden. Heuer dürfen wir neben Spargel auch Erdbeeren zum Selberpflücken und im Verkauf anbieten. Auf einem Hektar wachsen die Erdbeeren in speziellen Hochbeeten auf etwa 1,20 Meter Höhe. Damit fällt das Bücken beim Pflücken der Früchte weg“, erklärt Josef Matschnig die Neuerung. Für den Landwirt hat die Form des Anbaus einen deutlichen Vorteil. Matschnig: „Durch die Beete können wir die Erde einfach wechseln und müssen nicht das Feld tauschen, wie es nach zwei bis drei Jahren bei üblichen Erdbeerfeldern notwendig wäre.“ Wer nicht selbst klauben will, für den werden bereits gepflückte Erdbeerkartons vor Ort zum Verkauf angeboten. Das Feld befindet sich direkt im Anschluss zu den bereits bekannten Heidelbeerfeldern in Ebenthal.