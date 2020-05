Dieses Schicksal ist kein Einzelfall. „Oft wissen die Menschen weder ein noch aus. Da steht die Schuldnerberatung des Landes natürlich zur Verfügung. Die Experten helfen, wo sie können“, sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf. Persönliche Beratungen seien momentan nicht möglich, aber telefonisch und per Mail stehe man jederzeit bereit. „Die Zahl der Neukunden ist derzeit nur leicht steigend. Aber es ist in einigen Monaten ein Ansturm zu erwarten“, so Eisenkopf. Dann nämlich, wenn Stundungen von Kreditraten oder von Mieten auslaufen. Erstes Ziel der Schuldnerberatung sei es, die Existenz abzusichern.