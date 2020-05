Für den Italiener, der von 1977 bis 1983 69 Grands Prix absolvierte, sind etwa auch die fünf WM-Titel von Juan Manuel Fangio mehr wert, als die sieben von Rekordchampion Michael Schumacher. „Wenn man sich die Ergebnisse ansieht, hat Schumacher sieben Weltmeisterschaften gewonnen. Fangio hat fünf gewonnen, aber Fangio hat sie mit verschiedenen Autos und in einer Zeit gewonnen, in der (Fahrer; Anm. d. Red.) im Sterben lagen, wissen Sie, was ich meine?“, begründet Giacomelli in einem Interview mit „Motorsport-Total.com“ seine Aussage.