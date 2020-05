Auch am Sonntag hatte sich Bolsonaro vor Tausenden seiner Anhänger wieder für ein Ende der von den Gouverneuren der Bundesstaaten verfügten Ausgangssperren ausgesprochen. „Die Zerstörung von Arbeitsplätzen durch einige Gouverneure ist unverantwortlich und untragbar. Wir werden in der Zukunft einen hohen Preis dafür zahlen“, sagte Bolsonaro in einer live auf Facebook übertragenen Rede vor seinem Präsidentenpalast in Brasilia.