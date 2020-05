In Israel hat das Oberste Gericht die geplante Notregierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Ex-Armeechef Benny Gantz am Mittwoch gebilligt. In der Anhörung ging es vor allem darum, ob Netanyahu trotz seiner Korruptionsanklage erneut Ministerpräsident werden kann. Die Koalitionsvereinbarung von Netanyahus Likud mit dem Mitte-Bündnis Blau-Weiß sei zwar juristisch problematisch, hieß es in dem Urteil, dennoch gebe es gegenwärtig keinen Grund für das Gericht, sich einzumischen. Die Regierung soll nach Angaben von Netanyahu und Gantz nun am 13. Mai vereidigt werden.