Lobende Worte für Österreichs Botschaft

Trotz prekärer Lage findet Wutte lobende Worte für das heimische Außenministerium: „Mir wurde von der Botschaft sehr freundlich geholfen, aber mir wurde auch erklärt, dass Warten in meiner speziellen Lage momentan das Einzige sei, das ich wirklich tun könne.“ Am 11. April habe es eine erneute Möglichkeit gegeben, von der Botschaft zurückgebracht zu werden. „Quarantänemöglichkeiten in Österreich waren bereits organisiert. Leider machte ein positiver Schnelltest am 10. April dieses Vorhaben ebenfalls zunichte“, schreibt Wutte weiter. Wegen dieses positiven Schnelltests sei sie dann am Schiff in Einzelisolation untergebracht worden.