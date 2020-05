Neue Normalität für Gastronomen

Die derzeit gültigen Covid-Verordnungen der Bundesregierung laufen erst am 15. Mai aus. Erst dann dürfen Lokale und Restaurants unter Einhaltung einer Reihe von Sicherheitsmaßnahmen wieder Gäste empfangen und nicht nur Bestellungen ausliefern bzw. abholen lassen. So dürfen maximal vier erwachsene Personen an einem Tisch sitzen, zuzüglich ihrer Kinder. Die Gäste müssen sitzen, Schankbetrieb an der Theke ist nicht erlaubt. Das Servicepersonal muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen, die Gäste hingegen nicht.