Am Dienstagabend war der bekannte Fernsehkoch Tim Mälzer zu Gast in der Talkshow von Markus Lanz im ZDF. Als der Gastgeber ihn darauf ansprach, dass Mälzer in einem Gespräch vor wenigen Wochen angekündigt hatte, dass er in drei Wochen pleite sei, und ihn fragte, wie die Situation jetzt aussehe, verschlug es dem Star-Koch die Sprache und er kämpfte sichtlich mit den Tränen. Dem Gastronomen, der in seinen Restaurants insgesamt 200 Mitarbeiter beschäftigt, fehle einfach die Perspektive. Kurz davor zeichnete der Politiker und Arzt Karl Lauterbach ein düsteres Gesellschaftsbild für die nächsten Jahre.