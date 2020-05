503.000 Euro kostet ein Einfamilienhaus im Durchschnitt in Tirol laut Marktführer (Eigendefinition) Re/Max. Obwohl Tirol das einzige Bundesland ist, in dem sich diese Kosten im letzten Jahr etwas gesenkt haben (0,1%), gab es 2019 um fast 11% weniger Menschen, die sich ihren Wohntraum erfüllen wollten. Trotzdem: Die Immobilienbranche ist seit Jahren in Feierlaune. Speziell wenn man Kitzbühel bedienen darf, dort kostet ein Haus nämlich fast das Dreifache.