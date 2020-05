Eine 19 Jahre alte Frau aus dem Bezirk Feldkirchen war am Mittwochnachmittag mit ihrem Mountainbike im Gemeindegebiet von Feldkirchen unterwegs. Dabei kam sie so unglücklich zu Sturz, dass sie schwere Verletzungen erlitt. Die Bikerin musste von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden.