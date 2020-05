Der Weltfußball steht still. Die Corona-Krise verordnet dem Fußball eine Zwangspause, die es in einem solchen Ausmaß seit mehr als 70 Jahren nicht mehr gegeben hat. Damals ist das Fußballgeschäft noch weit entfernt von der milliardenschweren Industrie gewesen, die es heute ist. Wie wirkt sich die heutige Krise auf die Strukturen des Fußballs aus? Was hat der Fußball in den letzten Jahrzehnten verabsäumt? Und wie kann die Herausforderung namens Corona gemeistert werden, damit „die schönste Nebensache der Welt“ auch in den nächsten Jahren die Weltsportart Nummer eins bleibt? Eine sportkrone.at-Reportage zur Zukunft des Fußballs.