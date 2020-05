„Viele haben bereits seit einigen Tagen gespannt die Entwicklung im Bezirk Reutte verfolgt. Dass wir nun nach zwei Monaten erstmals einen Bezirk in Tirol haben, in dem es keine derzeit am Coronavirus erkrankte Person gibt, stimmt uns hoffnungsvoll. Dennoch: Es ist eine Momentaufnahme. Die Zahlen können sich - auch sehr rasch - wieder ändern“, ergänzte Platter.