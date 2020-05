Die Tirolerin Vanessa Herzog wird mit einer der erfolgreichsten Eisschnellläuferinnen bis zu den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking zusammenarbeiten! Die Niederländerin Ireen Wüst ging mit Österreichs aktueller „Sportlerin des Jahres“ eine Kooperation ein, wobei die 34-Jährige von Herzog in punkto Spritzigkeit profitieren will, umkehrt soll es für Herzog ein Plus an Stehvermögen geben. Denn Wüst ist eher auf den Mittelstrecken zu Hause, hat über 1.500 m 2006 in Turin und 2018 in Pyeongchang Olympia-Gold geholt.