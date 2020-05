Thermen wollen Risiko für Gäste minimieren

Auch flexible Buchungsbedingungen werden geboten: Mit „Urlaub ohne Risiko“ wirbt etwa die Avita Therme in Bad Tatzmannsdorf (Burgenland). Allein: Offen ist noch, in welchem Umfang die Thermen von den Gästen genutzt werden können. Das Gesundheitsministerium arbeitet derzeit an den Details der Verordnung, die demnächst veröffentlicht werden soll, heißt es auf „Krone“-Anfrage. Dem Vernehmen nach sollen sich die Regeln stark an jenen der Gastronomie orientieren.