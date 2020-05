„Rückkehr in die Normalität“

Ein Problem waren Schaulustige. Der ÖAMTC ortete eine „Rückkehr in die Normalität“, wie ein Sprecher anmerkte. In den vergangenen Wochen, die unter dem Eindruck der von der Regierung erlassenen Ausgangssperren gestanden waren, war die Lage auf den Straßen äußerst ruhig gewesen.