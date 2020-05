Freundschaft, Familie und ein geregeltes Arbeitsleben als Kern für ein funktionierendes Bandprojekt. Nicht immer war das so austariert. Mit „Vittra“ (1995) und „Diabolical“ (1998) gelangen Naglfar in der Frühzeit der Band zwei noch heute verehrte Top-Alben, die auch den damaligen Zeitgeist trafen. Doch schon zu der Zeit, mit dem in Insiderkreisen noch heute vermissten Ur-Sänger Jens Rydén, war sich nicht jeder in der Band so sicher, ob er alles in die Waagschale werfen sollte, weshalb der ganz große Durchbruch schlussendlich nicht gelang. Line-up-Wechsel, Diskussionen, zu lange Wartezeiten, nicht angenommene, wichtige Tourangebote - Uneinigkeit verhinderte Größeres. „Anfang der 90er-Jahre gab es für uns nichts anderes als die Band“, erinnert sich Nilsson, „es ist aber auch gut, dass wir mittlerweile reflektierter bei der Sache sind.“ Wichtig sei ihnen die Band immer noch, betonen sie unisono, nur ist sie nicht mehr das Zentrum des Daseins.